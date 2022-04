Bleguin Didier Anastase, diplômé en Finance Comptabilité et Gestion des entreprises. j'evolue dans le domaine de la comptabilité et de la gestion, je suis egalement professeur de comptabilité et de gestion à Economic Arker



Mes compétences :

Comptabilité et gestion

Mathématiques générales et financières

Fiscalité des entreprises

Marketing, communications et administration