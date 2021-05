Christophe MERCIER

Prestataire en ingénierie informatique, Je vous propose d'intervenir sur vos projets ou ceux de vos partenaires et clients en développement logiciel, système, mobile, et expertise conseil.



J'ai la conviction que l'informatique adaptée est vecteur de performance dans l'entreprise. Le maître mot ici est "adaptée" : sur mesure pour une valeur ajoutée réelle.



Vous savez comment vos logiciels pourraient augmenter votre chiffre d'affaire, gagner en productivité, conquérir une nouvelle clientèle, optimiser vos flux d'informations, fiabiliser vos process, accroître la qualité, vous prémunir du turn-over, ...



Pour que votre système d'information appuie vos compétences, ajustons-le à vos pratiques professionnelles et alors il démultipliera vos atouts.



> Assistance à maîtrise d'ouvrage ( étude, audit, et gestion de projets )

> Le développement de vos logiciels informatiques métiers,

> Le développement de vos applications internet et site web,

> Le développement de vos applications mobiles,

> L'optimisation de votre système d'information et les services associés ( maintenance applicative et matérielle, évolutive ou corrective)

> Informatique de gestion ( exploitation, création, migration de base de données, ...)