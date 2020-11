Aram SABOUNDJIAN

Etudes :

• Maîtrise d'informatique. Université Paris VI

• Baccalauréat C



Certification :

• ITIL V3



Mots-Clés :

• Management des services

• Encadrement

• Organisation

• Coordination

• Gestion des processus et normalisation (ITIL, CMMI, MPP)

• Gestion de projet

• Définition des besoins

• Etude et élaboration des solutions

• Appels d’offres

• Négociations et acquisition des solutions

• Contrat de service



Mes compétences :

Informatique

Gestion de projet

Management

Exploitation informatique

Gestion des process