20 ans d'expérience dans le domaine des services IT (opérations informatiques, exploitation, centres de services), confrontée aux problématiques d’interface entre la DSI et ses clients et de qualité de service, j’accompagne aujourd’hui des équipes de tous horizons sur des missions de mise en oeuvre et d’amélioration des outils et des processus.



Mes compétences :

Service desk

support

ITIL

outsourcing

SLA

infogérance

ITSM

Landesk

EasyVista

Conseil en organisation