Arantxa MUNOZ

Un parcours professionnel dans le Conseil en Stratégie de Marque et Design, avec une spécialisation dans les secteurs Luxe - Cosmétique - Mode, et une expérience de création d'entreprise, création de CHIARA STELLA HOME, E-boutique de Décoration, Design, Lifestyle & Inspirations.



Créatrice de CHIARA STELLA HOME.

E-boutique de Décoration, Design, Lifestyle & Inspirations.



www.chiara-stella-home.com

www.blog-chiara-stella-home.com



Avec 6 ans d'expérience en Marketing Cosmétique et Luxe en tant que consultante en Agence de design, 2 ans d'expériences en Marketing-Export dans la Mode et 5 ans d'expérience en Marketing digital en tant que créatrice et gestionnaire d'une e-boutique dans la décoration haut de gamme, je recherche aujourd'hui un nouveau challenge dans le Marketing/Commercial dans un environnement International.



Mon cv en ligne : www.doyoubuzz.com/arantxa-caron



Mes compétences :

LUXE

INTERNATIONAL

Décoration

Cosmétique

E-commerce

Stratégie digitale

Marketing stratégique

Management commercial

Développement produit

Mode

Design

Communication

Packaging

Marketing

Marketing opérationnel

Identité visuelle

Analyse stratégique