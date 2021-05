Ariane GERAUD-DALBERT

Un parcours créatif et cohérent sur 20 ans au bénéfice d’une passion, d'un art de vivre : l'humanité en chaque humain.



- Enfants, spécialisée petite enfance (ateliers psychopédagogiques)



- Adultes : parents (entretien, groupe de paroles, ateliers pédagogiques,)



- Professionnels. (formations, analyse de la pratique professionnel, journée pédagogique, coaching, élaboration, suivi et évaluation de projet d'établissement, autres...).



Pédagogue de l'entre - deux (théories et pratiques ; éducation familiale et éducation institutionnelle). 3 formations multi-référentielles et complémentaires pour 3 fonctions.

Andragogue certifiée FFP, spécialisée pédagogies actives et ludiques (jeux coopératifs, techniqes art théatral,jeux de rôles,)



Je suis disponible pour répondre à vos besoins : Individuel, collectif, institutionnel, privé...



N'hésitez pas à me contactez,

Ariane



Mes compétences :

Psychanalyse

Psychothérapie

Pédagogie expérientielle

Pédagogue et formateur

Psychologie sociale

Psychothérapeute

Éducation

Formatrice

Enfance

Ingénierie de la formation

Communication institutionnelle

Ingénierie pédagogique

Andragogie

TICE

Théâtre coaching

Théâtre en formation

Jeux en formations

Formation professionnelle