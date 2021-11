Ariel DAHAN

Avocat très motivé, associé de la SCP Dahan, Dahan-Bitton & Dahan.

Mon intervention d'Avocat et d'Arbitre se fait principalement dans les domaines suivants:



* DROIT DES AFFAIRES, contrats atypiques, transmission d'entreprise, transmission de savoir-faire et de technologie

* CONTENTIEUX DES SOCIETES, (contentieux entre associés, défense des minoritaires ...)

* DROIT INTERNATIONAL, DROIT COMPARE

* DROIT PENAL DES AFFAIRES

* DROIT DES TRANSPORTS (Droit Maritime, droit Aérien), Optimisation Fiscale.

* Contentieux de SANTE PUBLIQUE

* DROIT SOCIAL, impatriation, mobilité géographique, droit du travail, Conflits Individuels ou Collectifs du travail



Trois domaines très dédiés:

** Le droit international (Droit comparé, contentieux international, arbitrage)

** Le droit médical (indemnisation de l'accident médical, protection des droits des patients)

** Le droit maritime (maritime commercial, plaisance, défiscalisation, montage financier)



En tant qu'ARBITRE, j'interviens dans des litiges de Droit Commercial International, de Droit Maritime ou de droit des Sociétés.



Je suis également ADMINISTRATEUR INDEPENDANT de plusieurs sociétés ou associations. Mon rôle en tant qu'administrateur indépendant est d'assurer la continuité de l'administration, indépendamment des modifications du contrôle. Mon vote n'est donc pas acquis à une majorité, mais dépend du seul intérêt de l'entreprise.



Depuis 2010, nous avons créé un département "TRANSACTIONS IMMOBILIERES" au sein de notre cabinet. Ce département intervient en tant qu'agence immobilière, sur mandat spécial du vendeur ou de l'acheteur. Notre particularité: Nous n'intervenons jamais pour les deux parties, afin de limiter le risque de conflit d'intérêt. Nous nous devons à un seul client, et nous négocions et rédigeons uniquement pour lui, dans son seul intérêt.

L'avantage d'un Avocat ? Nous avons une expérience des litiges liés aux promesses mal rédigées. Nous savons les rédiger et nous n'avons jamais recours à un acte pré-formaté rempli à la main sur un coin de table. Nous garantissons les conséquences des actes que nous rédigeons.



Notre mandat immobilier comporte :

- la recherche de bien à acheter ou d'acquéreur

- la négociation et la rédaction de la promesse de vente

- le séquestre du dépôt de garantie

- la constatation de la levée des conditions suspensives

- l'acte définitif en cas de cession de parts de SCI

- le transfert du dossier aux notaires des parties pour la réalisation de la vente dans les autres cas.



Enfin, j'ai une activité de LOBBYISTE déclaré, dans certains domaines. (Intérêt collectifs des Navigateurs Hauturiers, Intérêts collectifs des Patients Schizophrènes...)



Ma force : Très grande capacité à aborder une matière inconnue.

Mon domaine d'intervention préféré : les contentieux "atypiques". Plus la matière est complexe, et plus je m'y plait.

Face à un vide législatif, nous contribuons à "créer" du droit, au travers une stratégie judiciaire et de lobbying.



Ma meilleur qualité : J'agace ! :-)



ENVIRONNEMENT : Enfin j'aide mes clients à mettre en place des projets environnementaux (Navires à propulsion hydrogène, aéronefs 'propres'...



Pour me suivre via twitter: https://twitter.com/terremerair



Mes compétences :

Recherche et innovation

Travail en équipe plurisdisciplinaire

Encadrement d 'équipe

Anticipation des situations à risque

Écologie

Avocat

Europe

Santé

Agent immobilier

Lobbying

Navigation

Transport

Médical

Négociation