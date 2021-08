Arielle PYARD

Spécialiste en Communication, j'ai exercé mon métier dix ans en tant que chargée de communication opérationnelle chez un leader américain de l'instrumentation mais également dans une association en orientation. Mes compétences vont de la communication écrite (rédaction pour la presse, le web, le print, newsletter, publicité) à l'organisation d'évènements (salons, séminaires) en passant par l'analyse (veille de l'information, recommandations de contenu ou de structure de site web).

Véritable force de proposition, j'aime travailler en autonomie tout en étant team player. J'ai plaisir à mettre mes compétences au service d'un projet fédérateur.

En e qui concerne mes domaines de prédilection, je suis passionnée de pédagogie, à laquelle j'ai dédié trois ans de ma vie en accompagnant des enfants, adolescents et jeunes adultes dans leur parcours scolaire et en me formant à la gestion mentale, approche pédagogique humaniste auprès d'IF Paris.

J'aspire à exercer mes compétences dans une équipe ouverte et dynamique..

Je suis diplômée de Sciences-po Paris et de l'École des Beaux-Arts de Versailles. La pratique des arts plastiques fait partie de mon hygiène de vie.



Viadéo me permet de :

- construire mon réseau professionnel,

- me tenir au courant des dernières pratiques professionnelles auprès de mes pairs,

- et plus si opportunité !



Autrement, je suis sensible à : l'authenticité dans les rapports humains, l'humour, la philosophie, l'engagement, la nature et les activités de plein air, le rock et l'opéra, les musiques latines, l'art...Engagement, passion et curiosité sont quelques-uns de mes moteurs.



Mes compétences :

Relations presse

Communication

Marketing

Relations publiques

Art

Pédagogie

Conception pédagogique

Orientation

Formation

Rédaction