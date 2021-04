Arlette POIGNANT

Après dix années passées en analyse, développement et déploiement d'applications au sein de SSII et de sociétés de logistique,j ia choisi d'orienter son parcours vers le support aux utilisateurs. Mon expérience passée de formatrice m'amène aujourd’hui à appréhender de la bonne manière ce métier différent mais tout aussi intéressant. Mon travail au sein de l’un des services d’un client institutionnel (LSU de la présidence) m'a permis de mettre en avant toutes les compétences acquises précédemment . Je relève aujourd’hui un nouveau challenge au sein de l'équipe d'intégration pour la configuration standard (Résolution de Bugs sous Windows XP, Packaging et Résolution de Bugs pour Windows 7) au sein de cette même institution européenne,puisen intégrant l equipe Packaging et migration WIndows 7 pour ENOVOS et en devenant MCITP: Enterprise Desktop Support Technician on Windows 7 (MCSA : Windows 7).



Mes compétences :

