Armand AUXIETRE

Armand Auxiètre a toujours baigné dans l’univers de la collection. Son grand-père et son père avant lui ont constitué, au fur et à mesure du temps et des découvertes, une collection d'objets nombreux et variés, des ouvrages anciens aux objets provenant de toutes les parties de l'Afrique. Dès son plus jeune âge, Armand évolue dans un univers particulier, au sein duquel il éduque naturellement son regard. Après avoir passé plusieurs diplômes d'ébénisterie, il passe avec succès son diplôme des métiers d'art à l’Ecole Boulle, et développe parallèlement ses connaissances en art africain. L’attirance entre la statuaire africaine et Armand Auxiètre est d’abord plastique, immédiate, évidente. Un amour est né, qui sera développé au fil des rencontres, des découvertes et des lectures. Bientôt le plaisir d’être entouré de pièces devenant trop grand pour résister à l'envie de partager cette passion, Armand reprend l’ancienne librairie de sa grand-mère, et perpétue la présence familiale initiée dans les années 50 au 41 rue de Verneuil, en créant la galerie "L'Oeil et la Main". Le nom de la galerie est choisi en hommage au travail des artistes, la plupart du temps anonymes dans le domaine de l'art traditionnel africain, qui créent et donnent vie à la matière par le biais conjoint de leur regard et de leurs mains. Des expositions temporaires sont régulièrement organisées et offrent l'occasion de proposer au regard des amateurs, experts ou non, des objets répondant à une thématique sans cesse réactualisée. Située dans le Paris historique et dans un immeuble au charme ancien, la galerie d'Armand Auxiètre présente une sélection d’œuvres d'une haute qualité plastique, qu'il fait bon contempler longuement.



Mes compétences :

Expert

Expertise

Arts

Art

Afrique

Achats

Vente

Ameublement

Surface

Décoration

arts tribaux d'Afrique & d'Océanie

Décoration d'intérieur

Réseaux sociaux

Référencement naturel et adwords

Référencement

Référencement internet

Référencement naturel

Arts et culture

Internet

Ébéniste

Bois