Armand BELMAS

Issu de lindustrie aéronautique, jencadrais une équipe de sept personnes et javais la responsabilité des relations clientèle.



Jai orienté ma carrière vers le commerce et durant six ans jai travaillé, en tant que responsable régional, pour une société allemande qui distribuée du matériel Hospitalier.



Jai entrepris une reconversion dans le secteur du bâtiment en préparant une formation en deux temps. Un BTS déconomiste de la construction et une formation de Projeteur sur CAO. Loutil informatique est un domaine que je maîtrise parfaitement.



Actuellement à la retraite, un travail à mi-temps serait un complément.

Disponible, à l'écoute, je me tiens à votre disposition.



BELMAS Armand.



Mes compétences :

Vente

Prospection commerciale

Négociation

Relation client

Management

Microsoft Word

Microsoft Excel

Autocad

Vectorworks (logiciel de CAO professionnel)

Adobe Photoshop