Christophe BERGOGNE

En recherche active sur une mission de Direction Générale, Commerciale ou Marketing ou tout autre projet de Business Development en France comme à l'international.



N'hésitez pas à prendre contact pour échanger sur de futurs projets communs



Près de 20 ans d'expérience professionnelle avec responsabilités régionales, nationales, internationales

Dirigeant avec expériences multiples en management général, commercial, marketing opérationnel et stratégique, prescription/suivi affaires, communication, Événementiel, R&D, production/industriel, logistique, management de projet, relations humaines, finance



Grandes connaissances techniques et des marchés de la Menuiserie extérieure, Menuiserie intérieure, Isolation Thermique



Grandes qualités d'orateur et de conférencier



Pratique courante de l'Anglais

Bonnes notions en Espagnol



J'adore mon métier de manager et ma plus grande joie est d'amener des collaborateurs à évoluer et progresser dans leurs pratiques, c'est ma plus belle récompense.



Au plaisir d'échanger !



_________________________________________________________________________________



In active search on a mission of Head, commercial or marketing Office or any other project of Business Development in France as international.



Do not hesitate to get in touch to exchange on future common projects



About 20 years of work experience with regional, national, international responsibilities

Managing with multiple experiences in operational and strategic general, commercial, marketing management, prescription / follow-up business, communication, Special event management, R*D, production / industrialist, logistics, project management, human relations, finances



Big technical knowledge and markets of the outside Joinery, internal Joinery, Heat insulation



High qualities of speaker



Current practice of English Language

Good notions in Spaniard



I like my manager's job and my biggest enjoyment is to bring collaborators to evolve and to progress in their practices, it is my most beautiful reward.



In the pleasure to exchange !





Mes compétences :

Adaptabilité

autonome

Commerciale

Compétence technique

Créatif

Humanité

Polyvalence

Technique

Technique commerciale

Vente

Marketing

Communication

Management

Développement commercial

Créativité

Export