Sabrina BILLON-PIERRON

Plus de 10 ans d'expérience dans la gestion des ressources humaines, administration du personnel et gestion de la paie.

Conseil en droit social et droit du travail.

Responsable de 33 dossiers, multi conventions collectives.

Élaboration de 250 bulletins de salaire selon la législation en vigueur, solde de tout compte traitement des charges sociales et de la dads.

Rédaction des contrats de travail.

Gestion des salariés, adhésion aux caisse de retraite, prévoyance et frais de santé, suivi des visites médicales, suivi des arrêts maladies, attestation de salaire.



Mes compétences :

Paie

Ressources humaines