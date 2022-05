Patrice BERGOGNE

Piloter un projet d’établissement ou de service

Concevoir et mettre en œuvre des processus de gestion

Manager la qualité et la performance d’une organisation

Secteurs visés : administrations, ou établissements médico-sociaux.

Contact : pbergogne@outlook.fr



Mes compétences :

Planification stratégique et management de projets

Mise en place d’un système de management qualité

Elaboration de la politique qualité d’un organisme

Elaboration, suivi construction résidence sociale

Norme ISO 9001

Gestion des risques

Modèle EFQM

Evaluation interne

Projet établissement

Direction établissement médicosocial

Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT)

Gestion de base de données

CFA

Coordination administrative et financière