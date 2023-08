Stéphane POLLAK

Management :



- Gestion des ressources humaines (recrutement, évaluation et formation)

- Encadrement et animation d'équipe composée de salariés et de bénévoles



Conduite de projet :



- Recensement et analyse des données d'un territoire et détermination des axes d'intervention

- Élaboration et pilotage de projet selon les orientations de la politique de l'association

- Évaluation de projet et identification de nouveaux axes d'intervention



Gestion administrative et financière :



- Préparation et suivi de l’exécution du budget

- Recherche et développement de sources de financement publiques et privées



Communication :



- Conception et mise en œuvre de la stratégie de communication

- Gestion des relations partenaires

- Représentation de l'association



Mes compétences :

Management

Conduite de projet

Accompagnement du changement