Pierre-Marie LAMELLIERE (LAMELLIERE)

A travers des activités de R&D, de production, de conseil et de direction aussi bien en PME que dans des grands groupes puis ma rencontre du Public, je perçois dans mon itinéraire deux périodes distinctes sources d’enseignements vivifiants.



Période de la civilisation industrielle :



Ingénieur des années 1975, j’arrive sur le marché du travail au moment où l’emploi industriel décline. Je passe une partie de ma carrière à rechercher de l’efficacité et de l’efficience, l’autre à gérer des plans de réduction d’effectifs, enfin une troisième plus stimulante en conduisant des programmes de création et développement.



Epoque biscuits ;



Quel bonheur de formuler et d’industrialiser le nouveau biscuit pour enfant de Nestlé à la biscuiterie Tour d’Albon., puis de créer le Captain’choc chez Vandamme Pie Qui Chante. Comment également ne pas se rappeler la mise en continue de la ligne dite « gamme classique » avec le Napolitain.



C’est l’apprentissage de la biscuiterie grâce au boulanger artisan pétri de son métier mais aussi l’expérience du développement socio-économique avec et par les hommes par des cours pratiques de relations sociales.



Epoque bonbons ;



Un monde ludique au milieu des Michokos et Carambar qui invite à la convivialité et une modernité en douceur. Nous obtiendrons le 1er prix de communication d’entreprise du festival de Biarritz avec notre film « bonbons mutation » qui met en avant les leviers du succès pour réaliser les changements.



C’est la formation à la direction d’usine et la communication



Période de l’émergence de la société cognitive :

En 1990 le rythme s’accélère et les distances se réduisent par l’arrivée d’internet.



Epoque tampons :



Petit détour hors alimentaires chez Johnson & Johnson avec des pansements Tricosteril, tampons OB, oui Mesdames, sans oublier les biberons et coussinets d’allaitement Dodie.

C’est l’école de la mondialisation, l’anglais devient la langue usuelle, c’est aussi des travaux pratiques de performances par la maîtrise des processus, du renforcement de la communication planétaire par internet , nous voilà dans le « supply chain »



Epoque amidons:



Sur près de 50 ha dirigeant un site agro-industriel classé Seveso 2 regroupant 3 sociétés (Orsan, Amylum, Sedalcol).



Une école management des grosses équipes et de la gestion de flux important dans une maîtrise des risques industriels, de l’amplification des relations avec son environnement et les collectivités territoriales. Une école de vente de société et de pratique de « due diligence ».



Epoque réseaux :



Avec Agro-Sphères, s’ouvre une autre ère s’appuyant sur des synergies d’acteurs territoriaux de proximité. Avec 4 autres compères dans une démarche militante, nous rassemblons des acteurs venant d’horizon différents (entreprises, universités, collectivités, centres techniques) et obtenons le label pôle de Compétitivité à vocation mondiale avec notre dossier de candidature « Industries & Agro-ressources ».



Avec le réseau rural Picardie et sa plateforme collaborative une approche innovante de l'animation au service du monde rural.



Une nouvelle école du travail collaboratif rassemblant très largement un public aux cultures et pratiques fort différentes dans un même projet territorial.



Avec WORKETER une autre aventure sur web 2,0.



Mes compétences :

Architecte

Artiste

Communication

Défense

Environnement

Innovation

NTIC

Réseau social

Sports