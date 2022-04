Alain COLLIARD

A 45 ans, et diplômé de Centrale Nantes, je suis depuis une dizaine d’années membre de Comités de Direction d’entreprises industrielles de grands groupes internationaux.

Mes compétences, acquises dans des fonctions diversifiées, sont le déploiement de l'amélioration continue, la conduite de projets transversaux au sein des organisations, le management d'équipes, la relation client, la qualité et la technique produit/process.

Dès le début de ma carrière, j'ai pris en charge des projets stratégiques tels que l'automatisation de lignes d'assemblage, la mise en place d'un ERP, le développement de nouveaux produits et la réalisation d'une plate forme internet collaborative. Pour ces missions j'ai piloté l'équipe projet et collaboré à plusieurs reprises avec des cabinets conseils renommés, dont j’ai adopté les méthodologies.

Depuis une dizaine d'années, j'évolue dans des postes de Directeur de la Qualité au sein de Codir d'entreprises multisites de l’aéronautique et de l’automobile réputées pour leur réactivité et leur culture du travail en équipe. En prise directe avec la Direction Générale, et en lien constant avec des clients particulièrement exigeants, j'ai réorganisé et mis en mouvement des équipes de cadres, et assuré le déploiement d'actions transversales globales qui ont donné des résultats étonnants en termes de progression de l’efficacité de l’organisation, de satisfaction des clients et de gains financiers.

Ces missions m'ont permis de développer le relationnel client, l’aptitude à gérer la complexité, et une réelle capacité d'entrainement des équipes, assise sur l’écoute, le respect et la confiance.

Motivé par des challenges ambitieux, je me projette à présent dans la Direction Industrielle d’entreprises novatrices, réactives, en progression et solidement ancrée dans le territoire régional et national.



Mes compétences :

Conseil

International

Leadership

Management

Mécanique

Métallurgie

Méthodologie

Organisation

Process

PROGRES

QRQC

Qualité

Relation Client

Stratégie

Team building

Team building & Leadership