Armel KAPCHE

Compétent dans divers travaux administratifs et collaborateur apprécié de ses supérieurs. Désireux d’intégrer un service comptable pour aider les clients dans leur gestion et accompagner le comptable en chef dans la recherche de données financières.



Mes compétences :

Habiletés de communication

Expertise en technologies de l’information

Connaissances générales en affaires

Commodities

Bookkeeping

Invoicing > Payment of Invoices

Payroll

Audit

Financial Accounting

Financial Analysis

Quantitative Analysis

Taxation

Team Management

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Word

Sage Accounting Software