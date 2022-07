Lyse KAPCHE

Traductrice multilingue, anglais-français et français- anglais avec 13 ans d'expérience à la fois en interne et en tant qu'indépendante. Longue experience dans le domaine du secrétariat et du service à la clientèle avec plus de 14 ans d'expérience en tant qu'assistante de direction. Professionnelle soucieuse du détail, enthousiaste et dotée de fortes capacité et volonté d'apprendre. Capable d'effectuer plusieurs tâches simultanément et de travailler dans un environnement au rythme rapide. Valorise et apprécie le travail en équipe tout étant capable de prende des initiatives et de travailler avec un minimum de supervision. Proactive et ouverte aux changements et défis. Compétente dans la planification des conférences, la gestion d'événements et la gestion des réseaux sociaux. Excellentes compétences en communication interpersonnelle, orale et écrite.





Senior Eng-French, French-Eng, German-French Translator with 13 years of experience in-house and as freelancer. Experienced in international study counselling for the UK, USA, Canada. Certified in secretarial and customer service skills with 14 years of experience as Executive Office Assistant. Detail and time conscious, open-minded, curious and keen to learn new things. Demonstrated ability to multi-task and to work in a fast-paced work environment. Comfortable working collaboratively with colleagues from multicultural backgrounds. Demonstrated record as a self-starter able to complete numerous tasks simultaneously and with minimum supervision. Proactive and open to changes and new challenges. Proven skills in conference and events planning, public relations management, social media management, and web site editing.



Mes compétences :

Traduction

Interprétation

Secrétariat

Gestion de la relation client

Gestion des réseaux sociaux

Gestion des stocks

Gestion événementielle