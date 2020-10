Armel TCHOUNKEU

J'ai effectué une formation d'ingénieur par apprentissage de 2009 à 2012 au CESI de Toulouse et dans l'entreprise WATTS Electronique. Depuis 2012 à ce jour (2020) je suis chef de projet en électronique avec les missions suivantes:

-Rédaction de cahier des charges du produit

-Conception de schéma hardware (réalisation du circuit par une autre équipe)

-Conception et réalisation de logiciel embarqués (C, C++, FreeRTOS"ESP32", Threadx"Renesas synergy")

-Validation des cahiers de charges du produit

-Suivit du projet avec reporting aux clients et à mes supérieurs



Produits réalisés:

-Cartes E/S (Modbus, UART, capteurs températures, relais)

-Banc de test Labview (Métrologie légale pour la mesure de consommation énergétique)

-Centrale de commande à interface tactile TFT (Résistif/capacitif) en 7 versions (Communication RF et Modbus "plus de 175 appareils", Wifi et communication internet)

-Centrale de commande à interface tactile 192 zones de chauffage gestion de plusieurs systèmes hydraulique

-Thermostat connecté Microsoft AZURE



Mots clés:

Anglais technique - C - C++ - VHDL - FreeRTOS - ThreadX - IOT - M2M - Microsoft AZURE - Modbus - Rf MHz - EPS32 - Microchip - Renesas - Synergy - Wifi - Bluetooth - PID - Régulation - Asservissement - Mathématique - Analogique - Numérique - Traitement de signal - Visual studio - Eclipse - MPLAB - MQTT - HTTP - HTTPS - QT - Objets connectés - Electronique - Espressif - Assembleur - Automatisme - Automate - Labview



Déplacements professionnel:

France , Autriche , Suède , USA , Finlande , Canada, République Tchèque , Espagne



Mes compétences :

Assembleur

Automatique

Electronique

Electronique numérique

Électronique numérique analogique

Électrotechnique

GRAFCET

Informatique

Informatique industrielle

Labview

Matlab

Métrologie

Programmation

VHDL

PID

C++

Thermostat

Objets connectés

IOT

FreeRTOS

C

Microsoft AZURE

ThreadX

M2M