Arsène TCHOUNKEU

Jeune Camerounais agé de 26 ans, je suis un entrepreneur doté d’une expérience de plus de 5 ans à Plusieurs postes de responsabilité au Tchad. Y faisant suite, j’ai travaillé comme Chef du Service Informatique et Logistique, Assistant Manager, Administrateur Événementiel, Directeur Technique, Consultant Marketing ce qui m’a permis d’acquérir au delà de mes compétences théoriques, une forte expérience dans les domaines de la Communication Globale, du Marketing, du Management Stratégique, de la planification et de l’Administration Événementiel , de l’informatique Bureautique. Ces expériences acquises ça et là m’ont permis d’être très compétitif dans un environnement où la compétence, la rigueur, l’excellence professionnelle et le leadership sont un défi constant.



En outre, je suis Ingénieur de Travaux en Chimie pétrolière, spécialité : Raffinage et Pétrochimie. Je suis donc apte à travailler dans des secteurs industriels variés : Chimie Catalytique (Travail de fin d’étude basé sur les procédés catalytiques mis en œuvre à la Raffinerie de N'Djamena au Tchad) ; Raffinage du pétrole et des huiles ; Contrôle, Mesurage et Spécification des hydrocarbures ; Laboratoire des chantiers pétroliers ; Échantillonnage sur chantier pétrolier ; Transport et Stockage des hydrocarbures ; Analyse et caractérisation des produits pétroliers ; Contrôle et optimisation des procédés chimiques industriels ; Hygiène et sécurité dans les industries chimiques ; Procédés chimiques industrielles, Protection de l’environnement et des écosystèmes ; Traitement des eaux usées et valorisation des déchets ; Production industriel de biogaz…



De plus, mon dynamisme, ma capacité d’adaptation facile, mon souci du travail bien fait et mon sens de l’anticipation sont les valeurs sur lesquelles se forge mon quotidien.



Mes compétences :

Génie des Procédés

Pétrochimie

Raffinage

Communication institutionnelle

Gestion des ressources humaines

Organisation d'évènements

Entreprenariat