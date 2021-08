Armelle MAITRE (KWIATKOWSKI )

Avocat associée, spécialisée en droit des sociétés, M&A, Private Equity et management package

j'ai participé à la fondation du cabinet Stehlin & Associés en 1989 et suis en charge de l'animation des équipes Corporate et M&A du cabinet.



J'interviens dans ces domaines d'expertise tant pour des sociétés que des investisseurs et fonds français et étrangers. Je participe à des opérations de fusions et acquisitions, suivi juridique de sociétés et groupe, LBO, création de filiale, JV, Manpack, restructuring, haut de bilan, réorganisation interne, acquisition/ cession d'entreprise ou de participations avec une vision transverse du droit et en complémentarité des équipes des clients. Etre force de propositions et solutions pragmatiques, efficientes et juridiquement validées



Bilingue français-Anglais



Membre du réseau Mackrell Interntional



Mes compétences :

Droit

Droit des affaires

Droit des sociétés

Fusions acquisitions

Immobilier

LBO

Private Equity

Restructuration

Restructuring