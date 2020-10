Michel COUSIN

Ma formation est avant tout comptable et financière, et a évolué au fil du temps par une formation et une expérience plus généraliste dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, je suis reconnu comme un manager/consultant, généraliste pouvant intervenir dans les différents services d'une entreprise, comme la finance, la comptabilité, la fiscalité courante, l'informatique avec de la gestion de projets la mise en place d'ERP ou de procédure de contrôle interne, les ressources humaines avec du recrutement, de la formation et de la mise en place d'outils tels que la paie et la gestion RH, le développement avec des audits d'acquisition et des opérations de due diligence, etc...



J'accompagne également des créateurs d'entreprises, en les aidant à définir plus précisément leur(s) idée(s), valider avec eux la viabilité de leur projet, les aider à établir leur business plan et enfin les conseiller dans les formalités à accomplir pour créer leur entreprise.



J'interviens aussi sur des missions de management de transition en prenant par exemple la direction financière, ou autres postes rentrants dans mon domaine de compétence, soit dans l'attente d'un recrutement, soit afin de répondre à un besoin plus spécifique. Ces missions sont plus ou moins longues en fonction des besoins du client.



Il m'arrive de plus d'intervenir en support à des cabinets d'expertise comptable ou d'audit qui par manque d'effectif font appels à mes services dans les périodes particulièrement chargées de leur activité.



J'interviens enfin, à titre de bénévole, au sein du Tribunal de Commerce de Pontoise.



Si vous êtes à la recherche d'une personne qui peut, vous apporter une aide, dans l'un de mes divers domaines d'intervention, répondre à un besoin ponctuel, vous apporter un support ou des conseils, alors je vous propose de me contacter afin que nous en discutions.



Par ailleurs je suis également ouvert à des opportunités en salariat, sur des postes de Directeur Administratif et Financier ou de Secrétaire Générale. Je reste également ouvert à toute autre opportunité qui pourrait correspondre à mon expérience. Je suis à votre disposition pour discuter de ces opportunités.







Mes compétences :

Organisation

Conseil

Audit

Recrutement

Accompagnement

Gestion de projet

Finance

JDEdwards Suite

budgets

UK GAAP

SAP R/3

Right management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

Consolidations

Création d'entreprise

Comptabilité