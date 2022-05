Philippe DONIKIAN

Directeur des Ressources Humaines, membre d'un Comité de Direction, j’accompagne les Dirigeants et managers dans la réalisation de leurs projets, notamment dans des contextes de transformation ou de changement de périmètre. Je suis profondément attaché à l'efficacité des actions, avec une capacité à challenger les process et les organisations et à garantir la mobilisation des équipes.

Mon expérience des contextes familiaux comme des grands groupes me permet d'agir avec pragmatisme et convivialité.

Mon objectif : un poste de DRH à forte autonomie, force de proposition et au service du business.