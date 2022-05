Thierry SPENCER

Plus de 20 ans d'expérience du marketing client et de la relation client dans 6 secteurs : VAD, distribution, édition, conseil, Internet et restauration.

J'anime le blogArray, pour apprendre et échanger sur la relation client.

Chaque semaine le blog s'enrichit d'un billet : anecdote, interview, synthèse d'étude, lien, actualité...

J'anime par ailleurs des conférences sur le sujet de la relation client et ses tendances depuis 10 ans.



Mes compétences :

Conseil

Marketing

Communication

Enseignant

Consultant

GESTION RELATION CLIENT

CRM

RELATION CLIENT

Relations interpersonnelles

Web

GRC

Internet

Management

Formation