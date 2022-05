Marie CONTENT

Ce profil n'est plus actif. merci de me retrouver sur LinkedIn fr.linkedin.com/in/mariecontent/ et Twitter @MContent.

Après une première expérience de deux ans comme responsable commercial export et vente à distance d'un domaine viticole (Aix en Provence), j'ai rejoint l'agence Publicis (Paris) dans laquelle je suis restée trois ans comme chef de groupe.

Je suis ensuite entrée chez April group (Lyon) où je suis restée 13 ans sur diverses fonctions (chef de projet, responsable marketing, directeur marketing, directeur d'une business unit, puis présidente du directoire d'April assurances pendant les deux dernières années).

Je dirige depuis 2008 c-mon-assurance.com, filiale de distribution sur internet d'Alptis assurance, et depuis 2012 mutuelle.fr, un site de comparaison d'offres de mutuelles santé.



Mes compétences :

Assurance

Communication

Internet

Management

Marketing

Stratégie