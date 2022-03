Emmanuelle PRON

Mon métier décrit par une cliente (mariée, 3 enfants en bas âge), suite à la rénovation complète de sa maison:



Si Emmanuelle n’avait pas été à nos côtés depuis le début du projet, je pense que nous :

a) …n’aurions pas encore emménagé

b) …aurions littéralement explosé notre budget

c) …serions proche du divorce

d) …aurions vécu des drames avec des artisans (crises, rixes, ou pire)

e) …all of the above !



Alors, oui, je vais lui faire un peu de pub !



Si vous cherchez ou connaissez des gens qui cherchent :

– Des idées pour un chantier de rénovation,

– De l’aide pour faire des plans 2D ou 3D (quitte à faire ensuite le suivi de chantier vous-mêmes)

– De l’aide pour trouver des artisans et faire des devis précis (dans l’ensemble nous avons trouvé nos artisans sympas, responsables et ponctuels- ce qui n’est pas très courant! Il y avait une bonne ambiance sur notre chantier, même quand il a fallu discuter et trancher sur les problèmes rencontrés)

– Une personne sur laquelle vous reposer pour le suivi de chantier jusqu’à sa livraison (personnellement je trouve que ce rôle de planification, coordination/ ou orchestration est le plus complexe, et quand c’est bien fait, c’est une énorme valeur ajoutée - surtout si comme nous, vous bossez à temps plein !)

– Des idées d’aménagement ou de décoration – ça aussi elle fait. Elle accompagne ses clients faire du shopping de meubles, luminaires ou autre. Son carnet d’adresse est riche de bons plans et d’idées déco.



...alors n'hésitez pas une seconde: appelez-la!



Tout est dit.



Mes compétences :

Rénovation

Architecture

Décoration