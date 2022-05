Thierry STENGER, présentation personnelle:

J'ai 49 ans, BAC C (maths /physique), et diplôme de conducteur de travaux gros œuvre au départ, je travaille dans la construction depuis 30 ans. D’apprenti maçon aux postes de chef de chantier, projeteur, conducteur de travaux, en France, en Arabie Saoudite, en Guadeloupe, au Turkménistan, à Madagascar...

Je réalise à peu près tous relevés topographiques, terrains et bâtiments, de façon tout à fait correcte, mais à l'ancienne: table à dessin, trigonométrie, règle et compas. Mes plans sont, au besoin, directement exploitables par un dessinateur autocad.

J'ai exercé pendant 15 ans comme chef de chantier : respect des règles de sécurité (décret de janvier 1965 modifié), contrôle des plans, contrôle qualité, comprenant procédures adaptées aux spécificités des réalisations, organisation, animation et commandement des équipes; toutes commandes en terme de matériel, matériaux, et gestion main d'œuvre. Responsable du respect du planning et des budgets mtl/ mo allouée aux chantiers. Installations de chantiers, implantations, et phasages...

Tenue du journal de bord et des registres spécifiques aux législations du pays; animation/participation aux réunions de chantiers, relation client, bureaux de contrôle, coordination TCE au besoin.

J'encadre régulièrement les bureaux d'étude, de façon à obtenir des plans clairs et complets, correctement ordonnancés.

Je réalise souvent des plans , VRD, gros œuvre (coffrage et armatures), dans le respect des règlementations françaises. Ces plans sont, au besoin, avalisés par un bureau d'études habilité, et jusqu'à présent ont toujours été approuvés.

Je parle, lis et écris couramment anglais, j'ai parlé russe pendant 5 ans dans un cadre professionnel.

Mes sources d'intérêt, sont, depuis longtemps, l'histoire des mathématiques, d'Euclide à Gödel, et varient en fonction du milieu où je vis: la botanique à Madagascar, la langue russe au Turkménistan, la langue arabe, en Arabie saoudite, la chimie, la cuisine, la menuiserie...

Je suis au besoin pugnace, face aux chantiers difficiles, mais loyal et diplomate: On a apprécié plusieurs fois de me confier clients, architectes ou bureaux de contrôle compliqués...