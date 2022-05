Armelle PONTE

Je suis ingénieur en Biologie Industrielle avec un Master 2 Cosmétologie, spécialiste du marketing et du développement produits. Mes secteurs dexpertise sont la nutrition et les beauty devices.

Jai travaillé durant 20 ans dans des entreprises des secteurs pharmaceutique, compléments alimentaires et cosmétiques dans un environnement international. Il sagissait de PME ou de petites structures au sein de

grands groupes. Jai également travaillé 3 ans pour un cabinet de conseil en innovation (ayant pour clients des structures publiques, start-up et PME) sur les filières de la chimie, des biotechnologies, des agro-industries et

du développement durable.

Jai un important recul d'expérience sur de nombreux lancements produits et coordination de projets complexes, une vision marketing et industrielle transversale qui sont clé pour sécuriser le développement et

la réussite du lancement de produits (facteurs clés de succès sur le marché, best practices, « not to do »).

Ma dernière expérience était au sein du Groupe Thalgo où jétais responsable de développer un pôle dexpertise sur la cosmétique instrumentale et les équipements professionnels à destination des esthéticiennes. Mes prérogatives couvraient la veille marché et technologique, le sourcing et le

développement de partenariats fournisseurs, la stratégie équipement des 5 principales sociétés du Groupe et le suivi du développement des appareils. Elle ma permis de développer mes compétences en management

transversal auprès des Directions, mon leadership pour proposer la stratégie dentrée sur le marché, de lancement produits et lors du pilotage des projets. Jai eu à gérer des projets déquipements complexes avec des freins techniques et une résistance au changement importants.