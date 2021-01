Armelle SOYER (BRIOT)

A travers de multiples expériences chez des chargeurs ou des commissionnaires de transport notamment au sein de la zone de l'aéroport de Roissy CDG, j'ai pu acquérir et développer diverses compétences et techniques dans de multiples domaines tels que la coordination d'une équipe, les transports aérien et maritime, mise en place de procédures et de nouveaux logiciels. Je suis actuellement en recherche d'un poste de coordinatrice ou exploitante transport dans la région de Tours.



Mes compétences :

Management

Management d'équipes

Transport

Transport Aérien

SAP R/3

Microsoft Excel

Conseils

Gestion des litiges