Arnaud ARNAUD DELOMEL (DELOMEL)

Avocat libéral - Exercice individuel depuis le 1er juillet 2014 : Cabinet A.DELOMEL AVOCAT



AVOCAT SPECIALISTE EN DROIT DU CREDIT ET DE LA CONSOMMATION





- Avocat partenaire de l'association UFC QUE CHOISIR de RENNES (contentieux général du droit du crédit et de la consommation : panneaux photovoltaïques, garagiste, artisans, banques, assurances).



- Avocat partenaire de l'association ADC FRANCE (actions collectives ou groupées des consommateurs en matière de placements financiers frauduleux : ARISTOPHIL, ARTECOSA, HERITEOR, STOCK DIAMOND LIMITED, EXCLUSIVE GEMSTONE, DIAMANTIN, ABSOLUTE RETURN FUND, ICRE KEPHA INVEST, VENDOME TRADITION, DIAMONEO, BLUE DIAMS et CRYPTO MONNAIES).



- Avocat partenaire de l'association GPPEP (Groupement des Particuliers Producteurs d'Electricité Photovoltaïques) (contentieux du démarchage à domicile pour la vente de matériel photovoltaïque).



Mes compétences :

Droit de la consommation

Droit pénal