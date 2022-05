Raphaël THORE

Voilà près de 20 ans que j'ai débuté dans entrepreneuriat ! Aujourd'hui je suis dirigeant et propriétaire de 6 entreprises dans des secteurs d'activités différents.

J'ai choisi cette voie car contrairement au salariat elle mène à la liberté. Mais cette liberté tant recherchée se gagne parfois au prix d'importants sacrifices (risques financiers, de très nombreuses heures de travail, on ne voit pas ses enfants grandir,.......) avec l'entrepreneuriat classique (profession libérale, artisan, commerçant, dirigeant de TPE,....).



Voilà plusieurs mois j'ai découvert un nouveau modèle d'affaire qui fait tomber tous les obstacles à l'entrepreneuriat ( même pas de RSI pour ceux qui connaissent !.....).

Il s'agit du Marketing 2.0 appliqué au Marketing Relationnel.

J'encourage tous ceux qui ont ce souhait de liberté professionnelle ou financière d'étudier sérieusement ce modèle d'affaire. C'est dans votre intérêt pas le mien !

Ce modèle d'entreprise ne souffre pas de la concurrence. Voilà pourquoi je n'hésite pas à partager l'information.



Si vous souhaitez connaitre davantage le Marketing 2.0 appliqué au Marketing Relationnel alors regardez cette vidéo:

https://montravailetmonmlm.wordpress.com/video/ (utilisez Copier/coller)



Mon expérience m'a appris que le réussite commence toujours par de la curiosité, suivi d'une volonté d'agir.

Et croire que les choses vont changer en continuant à faire les mêmes actions est pure folie (Einstein).



La balle est dans votre camp !......... ;-)















Mes compétences :

Audioprothésiste

Conseiller Marketing Relationnel LR

Solaire - photovoltaïque

Business coaching

Web marketing

Marketing communication

Internet

MLM

Network Marketing

VDI

Freelance

Management d'équipe