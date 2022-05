Marie VION

Suite à mes études dans l'écotourisme, à mon parcours professionnel et personnel, je travaille aujourd'hui au service du patrimoine culturel et naturel de la Haute-Savoie.

L'éducation populaire est pour moi primordiale pour la sensibilisation et la compréhension de tous des relations entre l'homme et son environnement.

Le tourisme durable est pour moi indispensable pour le développement économique locale et la valorisation du patrimoine. L'écotourisme s'inscrit dans celui-ci avec une part de découverte de la nature et de responsabilisation lors des séjours. Travailler dans l'écotourisme me permet de m'épanouir en tant que médiatrice de l'environnement et du tourisme raisonné.



Mes compétences :

Sensibilisation des publics

Elaboration de grille d'animation

Médiation environnementale

Connaissances naturalistes

Suivi de planning

Flexibilité

Sécurité des biens et des personnes

Conception d'outils pédagogiques

Elaboration de devis

Animation