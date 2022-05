Laure WIEDEMANN

Passionnée de géopolitique et préoccupée par les problématiques de ma génération et des générations futures, j'aime dans mon travail à la fois apprendre et être force de proposition.



Mon projet professionnel:

 Contribuer à des projets de coopération qui répondent aux enjeux du développement international,

 Concevoir des méthodes pour évaluer de manière plus pertinente les impacts des actions et des politiques mises en œuvres sur le terrain.



Ma valeur ajoutée:

 Gestion de projets (humanitaire, développement local, coopération décentralisée, développement durable, ESS),

 Polyvalence grâce à une recherche de la transversalité dans les projets,

 Capacités de recherche, d’analyse et de communication consolidées au sein d’un think tank,

 Capacités de synthèse et de rédaction en français et en anglais.



Mes compétences :

Diplomatie

Veille

Adaptabilité

Gestion de projets

Economie sociale et solidaire

Travail en équipe

Microsoft Office

Coopération décentralisée

Coordination de projets

Coopération internationale

Recherche de financement

Relations internationales

Recherche

Synthèse

Développement local

Analyse

Esprit d'initiative

Communication

Développement durable