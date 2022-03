Arnaud BONARDEL

Maintenant en retraite, ma spécialité était de diriger et de coordonner les équipes en charge de la construction et de la maintenance des systèmes d'information de gestion.



Comme consultant, jai effectué des interventions dans différentes industries pour des clients tels que Dassault Aviation, Safran, Alstom or Renault. Jy ai développé des compétences fonctionnelles dans des domaines tels que la supply chain, la logistique, les ventes ainsi quune solide expérience de mise en œuvre des solutions SAP, y compris sur les dernières technologies S/4.



Pendant mon intégration à la Direction des Systèmes dInformations Eurovia (Vinci), j'agissais en tant que gestionnaire de portefeuille applicatif, couvrant un système SAP déployé dans toute l'organisation ainsi qu'une gamme complète d'applications spécifiquement dédiées à l'activité de construction, par exemple solutions de mobilité sur site ou relation client des outils de gestion basés sur Microsoft Dynamics365.