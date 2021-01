Mes compétences :

JavaScript

PHP 5+

SQL

CSS 2+

C#/ASP.NET

JQuery

MySQL

SQL Server (2008 à 2012)

Access

PowerShell

Windows PowerShell ISE

Microsoft Visual Studio 2008

Maintenance postes de travail et serveurs

Windows (XP à 10)

Maintenance switchs et firewalls

Maintenance imprimantes et copieurs

Windows Server (2008 et 2012)