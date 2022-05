Patrice CHAMBOLLE

Responsable applications métiers puis Responsable du secteur Qualité et Centre de services au Centre Hospitalier Régional d'ORLEANS



- 11 ans d'expérience en systèmes d'information hospitaliers

- Conduite de projet d'intégration de progiciels

- Management d'équipes

- Assistance, maintenance et exploitation des applications

- Assistance à Maîtrise d'ouvrage

- Certifié ITIL

- Projet de certification ISO 20000

- 14 années d'expérience en prestations de services (Chefferie de projet, Analyse, Développement, maintenance) sur divers environnements (Mainframe, Mini, Micro)







Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Prestations de service

Certification ITIL

AMOA

Intégration de progiciels

Marchés publics

Norme ISO 20000

Exploitation informatique

Cahier des charges

Spécifications fonctionnelles

Développement C, C++, JAVA, VB, COBOL

Systèmes d'information hospitaliers

Adaptabilité

Système d'information