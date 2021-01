Arnaud BRASSEUR

Journaliste professionnel depuis six ans, j'ai (à travers mon expérience en presse locale) pu me forger une solide expérience et réaliser de nombreux reportages dans tous les domaines (faits divers, économie, sports, politique, ...).

Je suis également passionné par l'écriture Web qui permet de donner une information grâce à de très nombreux outils (infographies, vidéos, timelines, ...).





Mes compétences :

QuarkXPress

Rédaction

Montage vidéo

Journalisme en ligne

Journalisme

Rédaction web

Community management

Communication