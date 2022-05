Sébastien LECLERE

Informaticien "motodidacte"



Issu de la filière universitaire picarde au travers de mes formations en biotechnologie (DEA) et en administration des entreprises (DESS), je présente un profil atypique qui démontre mes capacités à m'adapter à toute situation car j'ai la chance de posséder de très bonnes capacités d'analyse ainsi qu'un esprit vif.



De niveau ingénieur informatique presque exclusivement autodidacte (formations académiques: MCSE Microsoft Certified Systems Engineer Windows Server 2003 et développement PHP/MySQL/PYTHON/PERL), mes domaines de compétences sont multiples: réseaux, systèmes, applicatifs.



Acteur bénévole dans le monde sportif motocycliste en Picardie depuis près de 20 ans, repéré par le Président de la Fédération Française de Motocyclisme, j'entre en tant que Responsable Informatique à la fédération en Mai 2000. Ayant gravi les échelons du bénévolat dans ma ligue régionale, je me retrouve ainsi élu à l'unanimité Président de la Ligue Motocycliste Régionale de Picardie en Mai 2008.



Afin d'éviter qu'un mélange des genres ne se fasse, j'ai quitté mon poste de salarié à Paris en Novembre 2008 et après un passage bref de 3 mois, mais néanmoins salué en terme de qualité, en tant que consultant en gestion de projets informatiques pour le compte de Delta SI lors d'une prestation pour le CHU d'Amiens, j'ai intégré Intra Call Center en tant que Responsable Informatique et Télécoms.



J'ai passé 3 ans au sein d'ICC pour qui j'assumais la responsabilité du service sous la responsabilité directe du Directeur Informatique du groupe CCA International et, mon équipe, extrêmement qualifiée, se composait d'une quinzaine de membres répartis en 2 sites français, Amiens et Reims et un site au Maroc.



J'ai souhaité quitter la société CCA International en fin 2012 afin de donner un autre élan à ma carrière et j'intègre SOGIPHAR également connue sous la dénomination commerciale GIPHAR Groupe, coopérative des 1350 pharmacies GIPHAR en Janvier 2013 en tant que Responsable Technique, en charge d'une équipe d'une quinzaine de personnes.



Dans le cadre d'une évolution de mes fonctions, j'intègre un an plus tard le COMEX de la DSI au sein de laquelle j'ai la responsabilité de l'infrastructure technique et production de GIPHAR Groupe sur 4 sites dont 2 plateformes logistiques.



Ma responsabilité est d'assurer une excellence opérationnelle dans un contexte exigeant en terme de sécurité et de disponibilité du SI d'une entreprise en pleine évolution qui a doublé son CA en 2 ans et qui compte encore le doubler d'ici 2020.



Mes compétences :

Call center

Delta

DSI

ICC

Informatique

International

MCSE

Moto

RSI

Gestion de projet

Télécommunications

Direction des systèmes d'information

Management