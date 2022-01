Arnaud COLLET

En parallèle de mon activité de conseil en Webmarketing et Web-Analytics, je gère un site de vente en ligne,Array, spécialisé dans la vente d'objectifs photos et microscopes pour Smartphone et Tablette.



Avec sept années d’expériences dans le webmarketing et la Web-Analytics (en agence et chez l’annonceur), je me suis spécialisé dans ces deux domaines :



- Webmarketing : Référencement naturel et payant avec audit de l’existant, mise en place de campagnes et/ou optimisations, suivi, reporting et formation.



- Analyse Web : mise en place de l’outil d’analyse et des outils de suivi (Tableaux de bord et reporting), Formation, Analyse du trafic et Proposition d’optimisation.



Depuis le 1er juillet 2013, je gère le site e-commerceArray. De l'approvisionnement à la promotion des produits.



Contactez-moi pour toute information complémentaire.



Mes compétences :

Webmarketing

SEO

SEA

Ecommerce

Ergonomie

E-pub

Affiliation

Internet

Emailing

SEM

Wab-Analytics