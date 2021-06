Arnaud COSQUER

Plus de 20 ans dexpérience en contrôle de gestion et en direction financière dans des groupes internationaux et PME avec des enjeux stratégiques importants, que ce soit dans des phases de croissances fortes ou de réorganisations (rachats, cessions etc). Avec la volonté dêtre un véritable business partner, jaccompagne la Direction Générale et les directeurs de départements dans lamélioration des performances des filiales, quelles soient business ou financières. Je mène régulièrement des projets transverses à la mission de directeur financier (mise en place et optimisation de systèmes dinformation, rationalisation des achats frais généraux du Groupe, coordination de projets immobiliers,). Tourné vers les autres et animé par le partage des connaissances, j'ai toujours privilégié un management de proximité, afin de motiver et développer les compétences de mes collaborateurs, tout en renforçant la cohésion et l'engagement d'équipe.