Précis et rigoureux, aimant allier le travail d'équipe à l'autonomie et la sécurité dans le respect des normes environnementales.

Je fais preuve d'un bon relationnel, qui me facilite la communication avec mes différents interlocuteurs.

Je cherche à développer et véhiculer l'image de marque de l'entreprise pour laquelle je travail.