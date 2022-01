Arnaud DE CERTAINES

Carrière militaire:

- Sous-Lieutenant au 32ème Régiment d'Artillerie Nucléaire à Haguenau.

- Lieutenant dans la Division Alpine au 93° Régiment d'Artillerie de Montagne.

- Formation de pilote d'hélicoptère Alouette 2 et Gazelle ALAT à Dax et spécialisation combat au Luc en Provence.

- Capitaine Chef de Patrouille, tireur missiles Hot au1er Régiment d'Hélicoptères de Combat.

- Participation à la Guerre du Golfe, Croix de guerre TOE.

- Commandant d'Escadrille à Lyon Corbas au 5° GHL.

- Officier Bureau Opérations Instruction.



Reconversion dans le civil:

- Cycle PGE à l'EM Lyon.

- Directeur d'ONG au Cameroun avec l'Association FIDESCO pendant un an.

- Agent immobilier à Lyon Bellecour dans le réseau Century 21 pendant trois ans.

- Responsable Commercial Régional au Cabinet Roux,spécialisé dans l' évaluation des biens, gestion et évaluation des risques entreprises,pendant 12 ans.

- Création d'une agence de service à la personne à Belleville sur Saône: partenaire des marques Bien à la Maison, Securitas Téléassistance.

www.bienalamaison.com



- Conseiller municipal: commune de Garnerans 01140

- Conseiller communautaire à la Commission Economie.



Mes compétences :

Organisation du travail