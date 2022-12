Arnaud DECOURCELLE (ARNAUD)

Les différentes fonctions que j’ai occupées m’ont permis de découvrir tour à tour la gestion d’un réseau, le développement réseau, la mise en place et le démarrage de nouveaux sites, la mise au standard des nouveaux sites et la gestion de l’ensemble de l’activité Après vente pour une marque automobile, mise en place de la politique qualité de la marque.



La diversité de mon activité m’a permis de côtoyer tant les responsables que les exécutants des centres de profits, les clients finaux et les relations avec notre maison mère.



Mes compétences :

Management

Autonomie professionnelle

Créativité Dérision

Formation professionnelle continue

Responsable qualité

Après vente automobile

Service client