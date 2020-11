Arnaud DEGAND

Tout quitter pour mieux se retrouver , nouvelle expérience auprès de CRUSTA'C ARRAS, virage à 180°, industrie agroalimentaire, depuis mai 2020.





Fort dune expérience de 20 ans dans une imprimerie offset en tant que responsable maintenance, jai eu à ma charge en autre linstallation de rotatives LITHOMAN IV ( 48 pages) , ROTOMAN ( 16 pages) KOMORI (32 pages), 2x Heidelberg WEB8 (8 pages) , OCTOMAN (8 pages), du cahier des charges à la mise en service finale avec les lignes de finition automatisées et robotisées, équipements divers...

Je réalise l'ensemble des opérations de maintenance nécessaire au bon déroulement de la production. Les travaux électrique, électronique, automatisme, hydraulique et la mécanique générale sont autant de domaines que je pratique de manière régulière.

Interlocuteur dans les relations commerciales avec les partenaires pour l'entreprise, aussi bien dans le domaine commercial que technique.

Passionné, Autonome, Polyvalent sont mes forces au quotidien.



Mes compétences :

Masterdrives SIEMENS - software drivemonitor

Java canmon - Erhardt & Leimer

Habilitations electrique BR, H2V, H2

Word, Excel, GMAO

Imprimerie

Arts graphiques

Amélioration continue

Environnement

