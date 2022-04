Francis SEGARD

FS CONCEPT Formations : Spécialiste des formations "Habilitations électriques" , Technologies et Maintenance industrielle.

- Plus de 20 ans d'expérience de la formation et une pédagogie reconnue et appréciée.

- Une UNITE MOBILE de FORMATION aménagée pour la mise en situation pratique lors des formations "Habilitation électrique" BASSE et HAUTE TENSION: véhicule équipé de cellules haute tension, transformateur HT/BT, TGBT, armoires électriques industrielles et tertiaire, EPI.

- Des postes de formation mobile pour la mise en œuvre d'applications pratiques sur votre site: électricité, pneumatique, automatisme

- Une structure réduite pour des tarifs "optimisés".

- Des conseils et une assistance gratuite pour la définition des titres d'habilitation électrique



DOMAINES DE FORMATION:



- HABILITATIONS ELECTRIQUES suivant la norme NFC 18-510 : B0, H0, BS, BE (manœuvre, essai, mesurage,vérification), B1(V), B2(V), BR, BC, H1(V), H2(V), HC, HE manœuvre avec mise en situation pratique sur équipements BT et HTA suivant les recommandations dans la norme de NFC 18-510.

- ELECTRICITE industrielle, tertiaire et domestique; initiation, perfectionnement, dépannage, lecture de schémas....

- MAINTENANCE INDUSTRIELLE; méthodologie de recherche de pannes, élaboration de documents de conduite/réglage, maintenance préventive, formation d'opérateurs / régleurs pour intégration de la maintenance

- PNEUMATIQUE; initiation, maintenance, lecture et conception de schémas...

- HYDRAULIQUE; initiation, maintenance, lecture de schémas...

- AUTOMATISME; initiation et maintenance

- Interventions dans le cadre de vos "journées SECURITE", stand: risques électriques domestiques et/industriels.



Ingénierie et formation sur mesure...

Pour toute information n’hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Electricité

Maintenance

Hydraulique

Électromécanique

Formation continue

Formation professionnelle

Formateur

Pneumatique

Formation

Consultant

Sécurité

Habilitations électriques BT HTA