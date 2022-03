François GREVIN,57 ans, résidant en Loire Atlantique.

Je posséde une expérience professionnelle de plus de 35 années dans les métiers de l'électricité: industrie, domestique,tertiaire.

Technicien, mais aussi homme de terrain, ancien artisan et installateur électricien, je me suis lancé dans une autre activité, la formation professionnelle pour adultes.

Formateur électrotechnique à temps partiel ( 80%) pour l'éducation nationale.

Je suis mobile, je bouge et cela me plait.

Je me suis spécialisé dans la sécurité et les habilitations électriques.

Projet de création d'une activité indépendante, second semestre 2015, toujours dans la formation en électricité.





Mes compétences :

Schémas électriques

Suivi d'affaires

Armoire et coffret électrique

Conduite de travaux

Animation de formation

Encadrement d'équipe