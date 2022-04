Jean François FELIX

Fort d'une expérience réussie dans la maintenance, la sécurité et l'environnement.



La diversité de mes formations ainsi que mon vécu professionnel et mes capacités d'adaptations m'ont permis de mener à bien toutes les tâches qui m'ont été confiées. Ayant travaillé dans différentes fonction, j'ai une vision plus large de l'entreprise donc une facilité accrue pour me fondre dans un système existant. Homme de terrain, proche de ses collaborateurs avec un fort esprit d'équipe, disponible, autonome, esprit d'initiative, rigueur sont les traits essentiels de ma personnalité.



Issue principalement du milieu agroalimentaire et entrepôts logistiques , l’HSE sont les points clés nécessitant une surveillance accrue de ma part ainsi que la qualité du travail des techniciens, des prestataires de service, respect du cahier des charges et délais.



Mes compétences :

HACCP

OHSAS 18001

ISO 22000

Norme ISO 14001

Norme ISO 9001

Audit interne

ADR

Management

Réglementation ICPE

Protection des biens et des personnes

Sécurité incendie

Analyse environnementale

Lecture de plan

Prévention des risques

Développement durable

Gestion de maintenance