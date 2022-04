Mustafa OZ

Mesdames et Messieurs,



je tiens a vous remercier d’avoir pris quelques minutes, pour consulter mon profil.



Je m’appelle Mustafa



Présentation de l’ENTREPRISE QUADRA est une entreprise de Maçonnerie Générale,



Nos activités :

Nous sommes spécialisés dans des projets immobiliers

et nous réalisons pour nos clients Industriels ou particuliers tous types de projets immobiliers,

de la construction neuve ainsi que la rénovation,



Nos partenaires techniques.



-Architecte DPLG

-Expert géomètres

-Bureau d’études en ingénierie géotechnique sondage et étude de sol (avant-projet)

-Ingénieur structure



Nous réalisons



L'ISOLATION THERMIQUE DES FAÇADES PAR L'EXTÉRIEUR AVEC DES PLAQUES DE POLYSTYRÈNE

RÉALISEZ JUSQU'À 50% D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE !



ENTREPRISE QUADRA utilise un nouveau procédé révolutionnaire pour l'isolation thermique par l'extérieur qui consiste à utiliser des plaques de polystyrène, comme matière isolante, sur lesquelles est projeté un enduit minéral qui permet d'obtenir toutes les finitions disponibles dans les travaux de façade traditionnels.

Les avantages spécifiques de ce procédé :

Traitement efficace des ponts thermiques

Excellent résistance de la façade aux chocs

Pérennité de l'ouvrage avec durée de vie longue de l'enduit

Aspect contemporain ou rustique avec un large choix de finitions et de teintes



ENTREPRISE QUADRA a établi des partenariats techniques privilégiés avec les plus grands fournisseurs de matériaux et de procédés dans l'isolation thermique par l'extérieur et dans le traitement de la façade TRB et WEBER



COMMENT RÉALISER UNE ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR ?

ENTREPRISE QUADRA propose plusieurs procédés d'isolation thermique par l'extérieur basé sur l'enduit minéral projeté sur polystyrène lisse

Polystyrène en pose collée

Polystyrène fixé mécaniquement par rails

Polystyrène en pose calée chevillée.



RAVALEMENT DES FAÇADES ANCIENNES

Pour réparer, nettoyer, préserver et valoriser les façades anciennes, ENTREPRISE QUADRA applique des techniques modernes alliant matériaux et peintures de qualité adaptés.



ENTREPRISE QUADRA opère sur toutes les surfaces (travaux sur pierres, sur briques, sur parement rapporté, sur bétons, sur pans de bois, etc.) et tous types de construction, immeuble, bâtiment, maison.



ENTREPRISE QUADRA apporte un soin particulier à chaque étape du ravalement de façade.

Le travail préparatoire peut comprendre un décrépissage, l'hydrogommage, un lavage haute pression, des reprises de maçonnerie, etc. Les traitements curatifs sont adaptés à tous les supports, façades en pierre, en béton, en brique et en plâtre avec soin attentif est apporté aux choix des matériaux et au procédé de ravalement de façade en fonction du diagnostic préalable et du choix des solutions validées avec le client pour le traitement des façades anciennes.



Secteur géographique : Nous sommes présents sur une grande partie en régions

CENTRE et en ILE-DE-FRANCE



Nos valeurs

Partant pour des relations de longues durées,

je mets en œuvre mes conditions de travail basés sur la confiance, l’honnêteté,



si vous voyez des possibilités de collaboration honnête, réelle, concrète n’hésitez pas..)

Nous nous engageons à vous apporter le meilleur rapport qualité/prix.

Et la volonté de vous satisfaire.



ENTREPRISE QUADRA :

8 Rue Camille Marcille 28000 CHARTRES

RCS CHARTRES : 811 211 125 Capital de 25 000,00 Euro APE/NAF : 4399C



Joignable de 07.00 heure à 20.00 heure

du Lundi au Vendredi et le Samedi de : 08.00 heure a 12.00 heure.

Monsieur : OZ Mustafa

Téléphone portable : 06 88 62 42 87

E : mail : entreprisequadra28@gmail.com

Cordialement.



Mes compétences :

Respectueux et travailleur

Compétent rigoureux

Direction de travaux

sincérité et honnêteté

Gestion De La Relation Client Vente Prospectio