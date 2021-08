Pierre GRUGET

Après 11ans à Vancouver (Canada) je suis de retour en France et cherche a reprendre une entreprise.





Pdg dune SSII (60 employés)

Choisie par Microsoft comme « Partner of the Year » au niveau mondial en 2000

Membre du Conseil Consultatif des Partenaires de Microsoft à Seattle (2001- 2004)



Fondateur dune société de gestion de projets internationaux

dont les associés représentent 10 000 ingénieurs, 180 villes sur les 5 continents



Membre du Comité directeur des Dirigeants Commerciaux de France Paris (3 000 membres)

Cofondateur et président de l'association française des Partenaires Microsoft (500 membres)



Diplômé de lEcole des Mines de Paris (P75)

Français, Anglais, Espagnol courants, bonnes bases en Allemand, Italien, Russe



Mes compétences :

Banque

bilan

Canada

Créateur

CRM

Entrepreneur

france

Gestion

Gestion de

Gestion de projets

Gestion de projets internationaux

Gestion de projets.

Informatique

Méthodologie

méthodologie projet

Microsoft

Microsoft CRM

Mines

Paris

Projet

Projets

Projets internationaux

Simulation